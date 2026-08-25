Concert Yaka Kalo & Pau&cie Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns

Informations pratiques

Laruns

Concert Yaka Kalo & Pau&cie Un été à Bious

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

16h30 Yaka Kalo — les yeux noirs en romani — est un duo qui joue avec les frontières et les fait disparaître. Les deux musiciens tissent une musique vivante où guitare acoustique, n’goni électrique, chant et percussions dialoguent comme une conversation intime et rythmée. Entre jazz manouche, swing et chanson, chaque morceau devient un espace de liberté, façonné par des reprises réinventées et des compositions originales.

Puis, à 20h, vibrez au rythme des mots lors de cette scène ouverte animée par les poètes et slameurs de Pau & Cie. Textes engagés, tendres, drôles ou percutants… le micro passera de main en main pour que chacun·e puisse partager sa voix, son style, ses émotions. Que vous soyez simple curieux·se, amateur·rice de poésie ou slameur·se confirmé·e, le cadre magique du lac de Bious résonnera de mots et d’énergie !

Restauration sur place. .

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Concert Yaka Kalo & Pau&cie Un été à Bious

L’événement Concert Yaka Kalo & Pau&cie Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées