Concert Yalla Sawa, Ensemble avec le Soudan L’Institut du Monde Arabe Paris France

Yalla Sawa (allons-y ensemble en arabe) est un groupe de musiciens soudanais basé à Paris.

Le groupe s’est réuni autour de la volonté commune de ses membres de faire découvrir la variété des musiques soudanaises dans leurs singularités rythmiques et mélodiques, et notamment la spécificité de ses gammes pentatoniques.

Traversée musicale vive et enlevée, leur première apparition en public a remporté un grand succès lors de la soirée “Mix ta race au Soudan” au Trianon en juin 2021.

Dans le cadre de son cycle d’événements dédiés au Soudan, l’Institut du monde arabe vous invite à découvrir, à travers Yalla Sawa, la richesse de la musique soudanaise.

Le samedi 28 février 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif unique : 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T20:00:00+02:00_2026-02-28T21:15:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-yalla-sawa-ensemble-avec-soudan +33140513838



