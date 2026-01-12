CONCERT YANIN SAAVEDRA Sète

CONCERT YANIN SAAVEDRA

11 bis quai d’Alger Sète Hérault

Tarif : 10 EUR

2026-01-30

2026-01-30

2026-01-30

Un répertoire varié qui réunit des influences de folk, jazz et musiques du monde une véritable découverte de musique mexicaine contemporaine !

Yanin Saveedra est chanteuse, guitariste et compositrice de Guadalajara, Mexique. Elle partage ses compositions originales, inspirées des différentes régions du Mexique, de l’Amérique du Sud et du monde. Un répertoire varié qui réunit des influences de folk, jazz et musiques du monde une véritable découverte de musique mexicaine contemporaine ! .

A varied repertoire with influences from folk, jazz and world music a true discovery of contemporary Mexican music!

