CONCERT YANIN SAAVERDA

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Une belle occasion de profiter d’un moment de convivialité avec le concert de Yanin Saaverda.

Une belle occasion de profiter d’un moment de convivialité avec le concert de Yanin Saaverda.Musique folk, jazz d’origine d’Amérique Latine .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 contact@recreation-sete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great opportunity to enjoy a moment of conviviality with Yanin Saaverda.

L’événement CONCERT YANIN SAAVERDA Sète a été mis à jour le 2026-01-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE