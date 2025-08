CONCERT YANN GOLGEVIT « VIVALDI & LEGRAND BARBARA » Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault

17h

Concert Yann GOLGEVIT « VIVALDI & Legrand Barbara »

Une voix d’exception pour une première dans un lieu chargé d’histoire

Yann Golgevit, contre-ténor à la voix exceptionnelle et directeur artistique, se produit au Festival des Voix de Maguelone, en la majestueuse Cathédrale de Maguelone.

Entouré du Quatuor Scordatura et du pianiste Jean-Christophe Sirven, il explore les univers de Vivaldi, Legrand et Barbara, mêlant musiques baroques et chansons intemporelles avec intensité, émotion et liberté.

Figure reconnue du paysage culturel occitan, ayant une carrière nationale et internationale, Yann Golgevit défend une vision artistique responsable, engagée et inclusive. »

Plein Tarif 25 € Tarif réduit 20 € (personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, 12-16 ans) Gratuit pour les de 12 ans.

Parking gratuit

Accès voiture par Palavas les Flots

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org

English :

5pm: Concert by the Nouveau Ch?ur as part of the Festival Les Voix de Maguelone Maguelone Cathedral Information and reservations: 04 67 50 49 88 or by e-mail at contact@cdm34.org or on https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

German :

17 Uhr: Konzert des Nouveau Ch?ur anlässlich des Festivals Les Voix de Maguelone Kathedrale von Maguelone Infos und Reservierungen: 04 67 50 49 88 oder per E-Mail an contact@cdm34.org oder auf https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

Italiano :

17h

Festival delle voci

Concerto di Yann GOLGEVIT « VIVALDI & Legrand Barbara »

Prezzo intero 25 ? Ridotto 20 ? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Espanol :

17.00 h: Concierto de la Nouveau Chœur en el marco del Festival Les Voix de Maguelone Cathédrale de Maguelone Información y reservas: 04 67 50 49 88 o por correo electrónico a contact@cdm34.org o en https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie

