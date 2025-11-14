Concert Yann Tiersen La Cartonnerie Reims

Concert Yann Tiersen

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-19 20:00:00

2026-02-19

Tout public

Yann Tiersen

Solo Piano France

L’eau comme un miroir, les vagues pour musique.

Yann Tiersen revient avec une performance solo mêlant piano et électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour. C’est un voyage en mer qu’il propose avec ce nouvel album séparé en deux parties bien distinctes mais interconnectées. La première, Rathling from a Distance, nous embarque sur une eau calme avec des morceaux introspectifs au piano dont chaque pièce est liée à un lieu visité ou un moment de médiation. La seconde partie, The Liquid Hour nous fait naviguer en eaux plus agitées avec une fusion expansive et audacieuse d’électronique et de rythmes psychédéliques.

Cet album marque une étape audacieuse dans l’évolution musicale de Yann Tiersen un mélange unique d’éléments acoustiques et électroniques qui explore toute la gamme des émotions humaines depuis la réflexion introspective jusqu’aux appels puissants au changement collectif.

Préparez-vous à embarquer sur le voilier de Yann Tiersen le 19 février 2026 à La Cartonnerie ! .

