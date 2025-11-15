Concert : Yann Tiersen Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Concert : Yann Tiersen Samedi 15 novembre, 20h30 Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Gironde

Tarif plein : 30 € / Tarif réduit : 24 € / Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. Réservation conseillée

Cet album est divisé en deux parties distinctes, mais interconnectées, chacune ayant ses propres caractéristiques sonores uniques. Un double album qu’il présente comme une réflexion profonde sur le monde. Un voyage bercé de piano solo et de fanfare électro, pour des titres plus militants.

La première partie, Rathlin from a Distance , se compose de huit morceaux introspectifs au piano.

La seconde partie, The Liquid Hour, est une fusion expansive et audacieuse d’électronique et de rythmes psychédéliques dynamiques.

« L’artiste, qui a marqué plusieurs générations avec la bande originale du film le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, n’a jamais cessé d’explorer de nouveaux espaces musicaux. Preuve avec cet album-concept qui dévoile deux facettes : la mélancolie douce et pénétrante du piano solo et l’expérimentation sonore électro plus remuante. Une invitation » à repenser le monde ». L’Humanité, 11 avr. 2025.

Première partie du concert : Geysir

En première partie de ce concert, vous pourrez retrouver Geysir un duo à l’origine du groupe pop vendômois « Nestorisbianca ».

Morceau après morceau, le duo joue avec les formes qui lui sont chères, découvre un éventail impressionnant de matières sonores, prenant le temps que ses forces supposent pour nous submerger de beauté. Avec leur dernier album, Tanzwelle, le duo revient à un esprit plus clubbing, des sons énergiques.

Informations pratiques

Permanences de vente de billets dans le Hall du carré des Jalles :

Le mercredi 15 octobre 2025 de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30

Le mercredi 22 octobre de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30

Une billetterie restera également possible le jour même de l’événement.

– Paiement possible par carte, en espèce ou chèque.

– Ouverture des portes du concert à 20h.

Yann Tiersen revient avec une performance solo mêlant piano et électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour.

credit Aurélie Scouarnec