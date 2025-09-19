Concert Yannick Noah Espace Bocapole Bressuire

Concert Yannick Noah Espace Bocapole Bressuire jeudi 30 avril 2026.

Concert Yannick Noah

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

