Concert Yannick Noah Châteaudun

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28

Un p’tit tour à deux, un moment de partage, entre musique et souvenirs. Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée.

Entre deux chansons Yannick Noah se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public. Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes ! .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

A little tour for two, a moment of sharing, between music and memories. Yannick Noah takes you on an intimate acoustic tour, filled with smiles, sunshine and good humor. Accompanied by Nicolas Paillet on guitar, he revisits his greatest hits in a pared-down version.

Eine kleine Tour zu zweit, ein Moment des Teilens, zwischen Musik und Erinnerungen. Yannick Noah nimmt Sie mit auf eine akustische und intime Tournee, die von einem Lächeln, der Sonne und der guten Laune getragen wird. Begleitet von Nicolas Paillet an der Gitarre lässt er seine größten Hits in einer

Un piccolo tour per due, un momento di condivisione, tra musica e ricordi. Yannick Noah vi accompagna in un tour acustico intimo, pieno di sorrisi, sole e buon umore. Accompagnato da Nicolas Paillet alla chitarra, rivisita i suoi più grandi successi in versione ridotta.

Una pequeña gira para dos, un momento para compartir, entre música y recuerdos. Yannick Noah le lleva en un recorrido acústico íntimo, lleno de sonrisas, sol y buen humor. Acompañado a la guitarra por Nicolas Paillet, repasa sus grandes éxitos en versión reducida.

