Concert Yannick Noah Ploeren
Concert Yannick Noah Ploeren vendredi 27 février 2026.
Concert Yannick Noah
Domaine Le Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan
Début : 2026-02-27 21:00:00
fin : 2026-02-27 23:00:00
En 2026, Yannick Noah revient sur scène avec une tournée acoustique intitulée Un p’tit tour à deux !
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il sera présent au Mezo pour deux soirées exceptionnelles !
Accompagné du guitariste Nicolas Pailler, Yannick Noah revisitera ses plus grands titres dans une ambiance chaleureuse et intimiste, en formule guitare-voix. Il partagera également avec le public anecdotes personnelles et souvenirs de vie.
Programme des deux soirées
Cocktail dînatoire avant le concert (19h à 21h)
• Ambiance musicale
• Une coupe de champagne
• Pièces cocktail
• Ateliers des chefs
• Ateliers cocktails et boissons (avec ou sans alcool)
Concert dans la Grande Salle (21h à 23h)
• Concert de Yannick Noah
• Boissons en supplément .
Domaine Le Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
