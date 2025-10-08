Concert Yannick Noguet Le Grand Soufflet Médiathèque L’Envolée Domloup

Musicien émergent de la vague actuelle des accordéonistes diatoniques bretons, Yannick Noguet allie énergie, générosité et sensibilité. Son univers musical s’enrichit de ses nombreuses rencontres (Doudou N’diaye rose, Gilles Servat, Elisa Vellia, Gérard Delahaye) et échanges occasionnels (Henry Texier, Idir, Dan ar Braz, Angel Para, Carlos Nunez, Denez, Laurent Voulzy).

Durée 30 min suivie d’un échange avec le public gratuit dans la limite des places disponibles Renseignements 02 99 37 39 65 mediatheque.pcc.bzh mediatheque@domloup.fr .

Médiathèque L’Envolée Allée de l’Étang Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 39 65

