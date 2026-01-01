Concert Yarol Poupaud les Cadelis Est Angoulins

Concert Yarol Poupaud

les Cadelis Est Crossroad Angoulins Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Le Rock à la française !

.

les Cadelis Est Crossroad Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 70 38 crossroadcafeconcert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Yarol Poupaud

Rock à la française!

L’événement Concert Yarol Poupaud Angoulins a été mis à jour le 2026-01-03 par Nous La Rochelle