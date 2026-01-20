Concert Yasmin Regisford + Kichta + LENA b2b Seanapse Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Yasmin Regisford + Kichta + LENA b2b Seanapse

YASMIN REGISFORD

Yasmin Regisford est une force montante de la scène électronique parisienne, reconnue pour ses sélections audacieuses et ses performances à haute énergie. Après avoir quitté une carrière dans la mode pour se consacrer à la musique en 2023 et la sortie de son premier EP en 2025, elle s’est produite pour Boiler Room et a fait ses débuts sur l’une des scènes du festival ADE d’Amsterdam, prenant ainsi sa place sur la scène internationale. Yasmin Regisford continue de façonner son identité comme l’une des voix les plus prometteuses de la techno contemporaine, en alliant précision, groove et une vision créative sans compromis.

KICHTA

Kichta est sans conteste le duo français le plus explosif du moment ! Son style unique mêle avec énergie techno, house des années 90, trance et acid, tout en ajoutant une touche brute de hip-hop à l’univers rave. Les productions puissantes de Kictha secouent les dancefloors aux quatre coins du globe, s’imposant comme des incontournables des playlists rave. Avec des basses écrasantes et des sonorités trance imprégnées de vibes ghetto, les sets du duo sont un véritable voyage frénétique et hypnotique. On vous promet une explosion d’attitude, de groove et de pure euphorie rave.

LENA B2B SEANAPSE

Aza Şeva, ou libre la nuit en kurde, est cofondateur et directeur artistique du collectif LENA. Il mixe entre minimalisme noir, textures atypiques, basslines EBM ou sonorités Rave, en studio comme derrière les platines. Aza Şeva concentre le groove, la tension et l’énergie des musiques électroniques dans leurs complexité comme dans leur simplicité.

D’abord impliquée dans l’organisation d’événements via plusieurs collectifs, Servye se lance derrière les platines à la mi-2024. Ses sets percussifs et dynamiques mêlent principalement hardhouse et UK garage sans pour autant oublier des influences trance et techno. Avec un goût affirmé pour le 140 bpm. Énergie, soleil et bonne humeur sont attendus sur le dancefloor.

Attention, l’événement est interdit aux moins de 18 ans. .

