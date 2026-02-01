Vendredi 20 février 2026 | 20h

Résonance Limbique est une oeuvre de Yasuke X qui explore les émotions profondes et la connexion humaine à travers une expérience intime et cinématographique. Un voyage musical, poétique et théâtral au coeur de ce qui nous relie. Portée par le piano, la poésie et une présence scénique théâtrale,

Chaque morceau invite le public à ressentir, se reconnaître et entrer en résonance, dans une atmosphère mélancolique, douce et immersive.

L’oeuvre propose une quête intérieur, un moment suspendu où la musique devient langage du coeur. Plus qu’un concert, une traversée sensible, à vivre ensemble.

1ère partie : Bloodflower

Tout public

Gratuit sur inscription

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



