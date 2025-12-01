Concert Ycare O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Concert Ycare

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 31.5 – 31.5 – 42.5 EUR

selon l’emplacement

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Ycare, actif depuis plus de 10 ans dans l’univers pop et chanson française, écrit pour lui-même et pour de nombreux artistes (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

Ycare, active for over 10 years in the world of pop and French chanson, writes for himself and for numerous artists (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….

German :

Ycare, seit über 10 Jahren im französischen Pop und Chanson aktiv, schreibt für sich selbst und für zahlreiche Künstler (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….

Italiano :

Ycare è attivo nel mondo del pop e della chanson francese da oltre 10 anni, scrivendo per sé e per numerosi altri artisti (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, ecc.)….

Espanol :

Ycare lleva más de 10 años en el mundo del pop y la chanson francesa, escribiendo para sí mismo y para otros muchos artistas (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….

