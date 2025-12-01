Concert Ycare O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Concert Ycare O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère jeudi 11 décembre 2025.
Concert Ycare
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 31.5 – 31.5 – 42.5 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Ycare, actif depuis plus de 10 ans dans l’univers pop et chanson française, écrit pour lui-même et pour de nombreux artistes (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….
.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Ycare, active for over 10 years in the world of pop and French chanson, writes for himself and for numerous artists (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….
German :
Ycare, seit über 10 Jahren im französischen Pop und Chanson aktiv, schreibt für sich selbst und für zahlreiche Künstler (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….
Italiano :
Ycare è attivo nel mondo del pop e della chanson francese da oltre 10 anni, scrivendo per sé e per numerosi altri artisti (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, ecc.)….
Espanol :
Ycare lleva más de 10 años en el mundo del pop y la chanson francesa, escribiendo para sí mismo y para otros muchos artistas (Zaz, Nolwenn Leroy, Garou, Mireille Mathieu, etc.)….
L’événement Concert Ycare Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-03-24 par Valence Romans Tourisme