Concert Ycare Rue Pablo Picasso Montluçon
Concert Ycare Rue Pablo Picasso Montluçon samedi 28 février 2026.
Concert Ycare
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Ycare navigue depuis plus de 10 ans entre pop et chanson française, écrivant pour lui et pour de nombreux artistes talentueux (Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Patrick Fiori, Charlie Boisseau, et même… Mireille Mathieu).
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
For over 10 years, Ycare has navigated between pop and French chanson, writing for himself and for many talented artists (Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Patrick Fiori, Charlie Boisseau, and even? Mireille Mathieu)
L’événement Concert Ycare Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme