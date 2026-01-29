CONCERT YÉKINI CAMARA ET SES MUSICIENS Ganges

CONCERT YÉKINI CAMARA ET SES MUSICIENS

17 cours de la République Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’Afrobar, on est fou amoureux de musique et de danse…

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous proposer Yékini Camara et ses musiciens en concert le samedi 14 février.

Que vous souhaitiez passer une soirée originale en amoureux, ou simplement partager un moment entre amis, tout le monde est le bienvenu.

Une soirée placée sous le signe de la musique africaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

English :

At Afrobar, we’re madly in love with music and dance?

That’s why we’re delighted to present Yékini Camara and his musicians in concert on Saturday February 14.

