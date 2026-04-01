Le Blanc

Concert Yellow Bounce Quartet

Rue du Donjon Le Blanc Indre

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne.

Yellow Bounce Quartet jouera de la musique jazz trad New Orleans et swing

Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne. 17 .

Rue du Donjon Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

Concert organized by Les Amis de l’Eglise St Etienne.

L’événement Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne