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Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc

Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc

Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Rue du Donjon

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 17 17 17 Tarif de base plein tarif

Le Blanc

Concert Yellow Bounce Quartet

Rue du Donjon Le Blanc Indre

Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne.
Yellow Bounce Quartet jouera de la musique jazz trad New Orleans et swing
Concert organisé par Les Amis de l’Eglise St Etienne. 17  .

Rue du Donjon Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

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English :

Concert organized by Les Amis de l’Eglise St Etienne.

L’événement Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne

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