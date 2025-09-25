Concert Yes Basketball + La Flemme La Ferronnerie Jurançon

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

LA FLEMME

Clip “Somnifères” https://youtu.be/XNpp4hxyO-8

Clip “Demain” https://youtu.be/CIOAqm8_PPY

Vidéo live https://youtu.be/UI3102aRVwE

La Flemme, ce quatuor marseillais au nom trompeur c’est l’ouragan flashy qui vient secouer le paysage musical français, emportant tout sur son passage dans un déluge de sonorités garage pop et de textures psychédéliques.

YES BASKETBALL

https://yesbasketball.bandcamp.com

Clip « Medium Level » > https://youtu.be/fKV9qd5Riso?si=UdY6Se8E58k97EMm

Si YES BASKETBALL assume et revendique ses goûts, c’est justement la volonté de tout accueillir, la liberté

d’un hip-hop visitant le r’n’b comme le post-punk qui donne la couleur unique du projet. .

info@atrdr.net

