Concert Yes Basketball + La Flemme La Ferronnerie Jurançon
Concert Yes Basketball + La Flemme La Ferronnerie Jurançon jeudi 25 septembre 2025.
Concert Yes Basketball + La Flemme
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
LA FLEMME
Clip “Somnifères” https://youtu.be/XNpp4hxyO-8
Clip “Demain” https://youtu.be/CIOAqm8_PPY
Vidéo live https://youtu.be/UI3102aRVwE
La Flemme, ce quatuor marseillais au nom trompeur c’est l’ouragan flashy qui vient secouer le paysage musical français, emportant tout sur son passage dans un déluge de sonorités garage pop et de textures psychédéliques.
YES BASKETBALL
https://yesbasketball.bandcamp.com
Clip « Medium Level » > https://youtu.be/fKV9qd5Riso?si=UdY6Se8E58k97EMm
Si YES BASKETBALL assume et revendique ses goûts, c’est justement la volonté de tout accueillir, la liberté
d’un hip-hop visitant le r’n’b comme le post-punk qui donne la couleur unique du projet. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net
English : Concert Yes Basketball + La Flemme
German : Concert Yes Basketball + La Flemme
Italiano :
Espanol : Concert Yes Basketball + La Flemme
L’événement Concert Yes Basketball + La Flemme Jurançon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pau