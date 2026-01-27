Concert Yixuan Ren & Thuy Anh Vuong Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt
Concert Yixuan Ren & Thuy Anh Vuong Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt samedi 7 février 2026.
Concert Yixuan Ren & Thuy Anh Vuong
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
L’association de Pont ar Gler vous propose 2 cocnerts avec Yixuan (Kassia) Ren & Thuy Anh Vuong.
Au programme
– Sonate de Fauré opus 13 pour piano et violon
– Sonate de Debussy pour violon et piano
– Sonate de Ravel pour violon et piano
Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Yixuan Ren & Thuy Anh Vuong
L’événement Concert Yixuan Ren & Thuy Anh Vuong Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-01-27 par OT BAIE DE MORLAIX