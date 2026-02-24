Concert Yoa + Lotti Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Yoa + Lotti

Yoa Electro pop

Un timbre de voix et des textes cash à la Billie Eilish, une pop faite de pulsations électro style FKA Twigs Yoa trouve aisément sa place dans le cercle des révélations musicales francophones. Ses titres mélodieux, synthèse de ses états d’âme, créent l’étrange envie de plonger dans les déboires vécus par les nouvelles générations. L’artiste franco-suisse est d’ailleurs récompensée aux Victoires de la Musique 2025, qui saluent son sens du show. Car Yoa n’est pas seulement autrice, chanteuse et multi-instrumentiste puisqu’elle pratique aussi le théâtre et la danse. L’alliage de ses différentes passions donnent naissance à des performances hypnotiques, pour le plus grand bonheur des yeux et des oreilles.

Lotti Electro pop

Le projet de Lotti prend racine au Havre, entre le béton et les vagues. Délaissant un temps sa ville et son héritage résolument rock, Lotti construit un hip-hop mélancolique et hybride dans lequel synthés et guitares saturées rencontrent trap et sampling. Une fusion qu’elle doit à des références américaines comme Frank Ocean, Rihanna (Anti) ou Raye. Accompagnée de ses deux compositeurs et ami·es de toujours Lù et Izas, elle revient en 2026 avec un nouvel album Thank you very much .

