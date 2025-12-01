Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert: Yom X Ceccaldi Maison de la Musique et de la Danse Valence

Concert: Yom X Ceccaldi

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clémenceau Valence

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11 20:30:00

Date(s) :
2025-12-11

Le rythme du silence.
Jazz infusé de musique world pour partir en transe.
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

The rhythm of silence.
Jazz infused with world music for a trance-like experience.

German :

Der Rhythmus der Stille.
Von Weltmusik durchdrungener Jazz, um in Trance zu gehen.

Italiano :

Il ritmo del silenzio.
Jazz infuso con la world music per mandarvi in trance.

Espanol :

El ritmo del silencio.
Jazz mezclado con músicas del mundo para entrar en trance.

