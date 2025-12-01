Concert: Yom X Ceccaldi Maison de la Musique et de la Danse Valence
Concert: Yom X Ceccaldi Maison de la Musique et de la Danse Valence jeudi 11 décembre 2025.
Concert: Yom X Ceccaldi
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11 20:30:00
Date(s) :
2025-12-11
Le rythme du silence.
Jazz infusé de musique world pour partir en transe.
.
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
The rhythm of silence.
Jazz infused with world music for a trance-like experience.
German :
Der Rhythmus der Stille.
Von Weltmusik durchdrungener Jazz, um in Trance zu gehen.
Italiano :
Il ritmo del silenzio.
Jazz infuso con la world music per mandarvi in trance.
Espanol :
El ritmo del silencio.
Jazz mezclado con músicas del mundo para entrar en trance.
L’événement Concert: Yom X Ceccaldi Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme