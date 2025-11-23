CONCERT YONI MAYRAZ Montpellier

CONCERT YONI MAYRAZ

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Quel plaisir de capter en tournée le pianiste et producteur anglais Yoni Mayraz dont le 2ème album sort sur le label de Pino Palladino PPK Records. Un sceau de qualité pour l’originaire de Tel-Aviv qui perce fin 2010 suite à son installation à Londres, un premier EP puis un LP ravageurs Dibbuk Tsé! , au son jazz hip-hop hybride.

Porté par une section rythmique stratosphérique, nous sommes sur du Rhodes, des Moog perçants et des ambiances mondiales.

+ Dj Support Beyond Jazz Dj’s .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

What a pleasure to catch on tour English pianist and producer Yoni Mayraz, whose 2nd album is released on Pino Palladino’s label PPK Records. A seal of quality for the Tel-Aviv native who broke through at the end of 2010 following his move to London, a first EP and then a devastating LP, Dibbuk Tsé! , with its hybrid jazz hip-hop sound.

German :

Es ist ein Vergnügen, den englischen Pianisten und Produzenten Yoni Mayraz auf Tournee zu sehen, dessen zweites Album auf Pino Palladinos Label PPK Records erscheint. Ein Qualitätssiegel für den gebürtigen Tel Aviver, der Ende 2010 nach seiner Übersiedlung nach London mit seiner ersten EP und dann mit seiner LP Dibbuk Tsé! , einem hybriden Jazz-Hip-Hop-Sound, den Durchbruch schaffte.

Italiano :

È un piacere trovare in tour il pianista e produttore inglese Yoni Mayraz, con il suo secondo album in uscita per l’etichetta di Pino Palladino PPK Records. È un marchio di qualità per il musicista nato a Tel Aviv, che ha sfondato alla fine del 2010 dopo essersi trasferito a Londra e aver pubblicato un EP e un LP di debutto devastanti, Dibbuk Tsé!

Espanol :

Es un placer encontrar de gira al pianista y productor inglés Yoni Mayraz, con su segundo álbum en el sello PPK Records de Pino Palladino. ¡Es un sello de calidad para este músico nacido en Tel Aviv, que irrumpió a finales de 2010 tras mudarse a Londres y publicar un EP y un LP de debut demoledores, Dibbuk Tsé!

