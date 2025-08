Concert Youssoupha Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Youssoupha Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre vendredi 28 novembre 2025.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

> Youssoupha [Rap]

Youssoupha ne rappe pas il enseigne. Grand parolier, connu pour son écriture sincère et engagée, l’artiste est de retour avec un album frais et innovant “Amour Suprême”. Des sons où le rap flirte avec le gospel et la soul, le tout mêlé à des sonorités d’Afrique de l’Ouest. De l’amour qu’il porte à sa femme et à sa fille à ses réflexions sur le monde, il continue d’écrire des textes qui inspirent, toujours à l’aide de rimes habiles. Pour sa tournée 2025, Youssoupha nous offre de nouvelles chansons tout en nous faisant revisiter ses grands classiques !

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

