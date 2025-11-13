Concert Youssoupha La Cartonnerie Reims

Concert Youssoupha

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Tout public

Franco-congolais, Youssoupha puise dans ses racines africaines autant que dans l’héritage du rap français et revient avec Amour Suprême , son septième album.

À 45 ans, celui qu’on surnomme le philosophe du rap signe un projet introspectif mêlant rap, soul, gospel et sonorités d’Afrique de l’Ouest. Réalisé entre Dakar, Montréal, Bruxelles et le studio Miraval par la crème des jeunes talents compositeurs français, belge, canadiens et africains, l’album reflète une maturité artistique assumée et une volonté de transmission. Le single Dieu est grande , dédié à sa fille, est déjà un hymne féministe viral.

Entre hommages aux femmes, héritage familial et regards posés sur l’Afrique et la France, celui que l’on considère comme l’un des paroliers les plus brillants du rap français, réaffirme sa plume unique. .

