Concert Ypnako, Primelin

Depuis Douarnenez, les trois chanteuses d’Ypnako tissent leurs voix pour rendre hommage à l’âpre douceur des musiques traditionnelles des confins de la Méditerranée et de la Mer Noire. Accompagnées par le son envoûtant du saz, elles égrènent complainte grecque, berceuse turque, chanson d’amour macédonienne et chant de fête bulgare. Le répertoire se construit au fil de l’eau, autour du plaisir de faire résonner ensemble ces mélodies anciennes.

Galette des rois, soupe , réservation conseillée au 06 13 03 04 34 ou à contact@lapointe-emmaus.bzh .

