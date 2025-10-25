CONCERT YSSANKA LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

CONCERT YSSANKA

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Rendez-vous à La Pistouflerie, dans une ambiance chaleureuse, pour un concert afro-electro-cumbia.

Yssanka, c’est d’abord la rencontre originale entre un beatmaker et un percussionniste.

Ensemble, ils fusionnent les musiques d’ailleurs avec les sonorités d’aujourd’hui et nous propulsent dans un univers festif tout en nuances et sans frontière.

De la Colombie à l’Éthiopie, des compositions originales aux remix endiablés, Yssanka s’affranchit des étiquettes qu’on trouve habituellement dans la musique électro et nous livre un live puissant qui invite au lâcher prise, voire à la transe, au son de plusieurs instruments acoustiques (balafon, clavier, congas, tambour).

Possibilité de déguster des boissons et produits locaux ( assiettes de tapas charcuterie/fromage et assiettes végés) 6 .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

English :

Join us at La Pistouflerie for a warm Afro-electro-cumbia concert.

German :

Treffen Sie sich in La Pistouflerie in einer warmen Atmosphäre zu einem Afro-Electro-Cumbia-Konzert.

Italiano :

Unitevi a noi a La Pistouflerie per un caldo concerto di afro-electro-cumbia.

Espanol :

Únase a nosotros en La Pistouflerie para disfrutar de un cálido concierto de afro-electro-cumbia.

