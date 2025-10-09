Concert Yuko Hirota Piano Centre artistique de Piégon Piégon
Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Y.Hirota »Quand le silence se transforme en voix, celle du coeur »
C.Debussy »Clair de lune, (Suite bergamasque)
Poisson d’or 5 images)
F.Chopin Sonate n°3 en si mineur
Allegro maestoso
Scherzo Molto vivace
Lardo
Finale, Presto, ma non tanto
Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English : Concert Yuko Hirota Piano
Y.Hirota »Quand le silence se transforme en voix, celle du coeur » (When silence becomes the voice of the heart)
C.Debussy »Clair de lune, (Suite bergamasque)
Poisson d’or 5 images)
F.Chopin Sonata n°3 in B minor
Allegro maestoso
Scherzo Molto vivace
Lardo
Finale, Presto, ma non tanto
German : Konzert Yuko Hirota Piano
Y.Hirota »Wenn die Stille sich in eine Stimme verwandelt, die Stimme des Herzens ».
C.Debussy »Clair de lune, (Suite bergamasque).
Goldener Fisch 5 Bilder)
F.Chopin: Sonate Nr. 3 in h-Moll.
Allegro maestoso
Scherzo Molto vivace
Lardo
Finale, Presto, ma non tanto
Italiano :
Y.Hirota »Quando il silenzio diventa la voce del cuore »
C.Debussy »Clair de lune, (Suite bergamasca)
Poisson d’or 5 immagini)
F.Chopin Sonata n°3 in si minore
Allegro maestoso
Scherzo Molto vivace
Lardo
Finale, Presto, ma non tanto
Espanol :
Y.Hirota »Cuando el silencio se convierte en la voz del corazón
C.Debussy »Clair de lune, (Suite bergamasque)
Poisson d’or 5 imágenes)
F.Chopin Sonata n°3 en si menor
Allegro maestoso
Scherzo Molto vivace
Lardo
Finale, Presto, ma non tanto
