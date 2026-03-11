Concert Yumeji et Hippy Shake Le Moulin Bouge Monein

Concert Yumeji et Hippy Shake

Le Moulin Bouge 10 chemin du Moulin de Cassou Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Yumeji est un groupe aux influences R&B, Neo Soul, et Funk avec une touche moderne et expérimentale.

Hippy Shake est un duo envoûtant qui revisite des classiques avec une touche personnelle et une énergie brute.

Un voyage musical entre rock psyché, soul charnelle et groove indie .

Le Moulin Bouge 10 chemin du Moulin de Cassou Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Yumeji et Hippy Shake

L’événement Concert Yumeji et Hippy Shake Monein a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coeur de Béarn