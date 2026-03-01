Concert Yuston XIII + Skabe La Sirène La Rochelle

Concert Yuston XIII + Skabe

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Après plus d’un an d’absence. Yuston XIII est de retour.

Avec plus de 200 millions de streams, l’artiste s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières et émouvantes de sa génération.

English : Concert Yuston XIII + Skabe

After more than a year?s absence. Yuston XIII is back.

With over 200 million streams, the artist has established himself as one of the most singular and moving voices of his generation.

