Concert Yves Jamait Maxime et Moi Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Concert Yves Jamait Maxime et Moi

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.

Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venue l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son œuvre en filigrane.

C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble.

Réservation obligatoire .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l'Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 56

