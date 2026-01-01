Concert Yves Jamait Maxime et Moi Pradines

Concert Yves Jamait Maxime et Moi

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 39 – 39 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.

Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis long temps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venue l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son œuvre en filigrane. Je serai accompagné, pour ce faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

