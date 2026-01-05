Concert Yvette Sound System au Tiers-lieu Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet
Concert Yvette Sound System au Tiers-lieu Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet samedi 28 mars 2026.
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Quand les vinyles de musette chinés dans les brocantes deviennent une matière première à un rap rural et festif qui remet à l’honneur notre environnement et fait bouger dans les chaumières ! Aquibeleu !
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr
Musette vinyls from flea markets become the raw material for a festive rural rap that puts the spotlight on our environment and gets everyone moving! Aquibeleu!
