Concert Yvette Sound System au Tiers-lieu Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Concert Yvette Sound System au Tiers-lieu Savy

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Quand les vinyles de musette chinés dans les brocantes deviennent une matière première à un rap rural et festif qui remet à l’honneur notre environnement et fait bouger dans les chaumières ! Aquibeleu !

Quand les vinyles de musette chinés dans les brocantes deviennent une matière première à un rap rural et festif qui remet à l’honneur notre environnement et fait bouger dans les chaumières ! Aquibeleu ! .

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musette vinyls from flea markets become the raw material for a festive rural rap that puts the spotlight on our environment and gets everyone moving! Aquibeleu!

L’événement Concert Yvette Sound System au Tiers-lieu Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Gourdon