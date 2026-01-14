Concert Yvnnis Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Yvnnis

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Yvnnis Rap

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets. Brique par brique, de sortie en sortie, Yvnnis s’est patiemment délesté du costume d’étoile montante pour endosser celui d’un artiste pleinement accompli. Symbole d’une carrière conçue pour durer, il sillonne les salles de concert et passera par le Tetris pour défendre son nouveau projet DND !

