Concert Yza chante Piaf Saint-Dié-des-Vosges

Concert Yza chante Piaf

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

La chanteuse Yza vous racontera comment la petite Edith Gassion est devenue l’icône Edith Piaf. Puis, tout en interprétant quinze des plus grandes chansons de la Môme, elle mettra en lumière les grands événements de sa vie et de sa carrière et les différentes facettes de sa personnalité.

Réservation jusqu’au 21 novembre inclus.

Les fonds seront entièrement reversés à l’association Carrefour du Bonheur, pour la scolarisation des enfants à Khombole, au Sénégal.Tout public

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 24 27 92 88

English :

Singer Yza will tell you how little Edith Gassion became the iconic Edith Piaf. Then, while performing fifteen of La Môme’s greatest songs, she will highlight the major events in her life and career, and the different facets of her personality.

Reservations up to and including November 21.

All proceeds will be donated to the Carrefour du Bonheur association, which provides schooling for children in Khombole, Senegal.

German :

Die Sängerin Yza wird Ihnen erzählen, wie aus der kleinen Edith Gassion die Ikone Edith Piaf wurde. Dann wird sie, während sie 15 der größten Chansons von La Môme vorträgt, die großen Ereignisse ihres Lebens und ihrer Karriere sowie die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit beleuchten.

Reservierungen bis einschließlich 21. November.

Die Gelder gehen vollständig an den Verein Carrefour du Bonheur, der sich für den Schulbesuch von Kindern in Khombole im Senegal einsetzt.

Italiano :

La cantante Yza vi racconterà come la piccola Edith Gassion sia diventata l’iconica Edith Piaf. Poi, durante l’esecuzione di quindici delle più grandi canzoni di La Môme, metterà in luce i principali eventi della sua vita e della sua carriera e le diverse sfaccettature della sua personalità.

I biglietti possono essere prenotati fino al 21 novembre compreso.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Carrefour du Bonheur, che si occupa della scolarizzazione dei bambini di Khombole, in Senegal.

Espanol :

La cantante Yza le contará cómo la pequeña Edith Gassion se convirtió en la emblemática Edith Piaf. Después, mientras interpreta quince de las mejores canciones de la Môme, destacará los principales acontecimientos de su vida y su carrera y las diferentes facetas de su personalidad.

Las entradas pueden reservarse hasta el 21 de noviembre inclusive.

Toda la recaudación se destinará a la asociación Carrefour du Bonheur, que escolariza a los niños de Khombole (Senegal).

