Concert Zag et Fab – Loué, 1 juin 2025 15:00, Loué.

Sarthe

Tarif : – – EUR

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01 15:30:00

2025-06-01

Zak et Fab vous emmene dans un monde de Worl Music, Afrobeat et reggae.

Ce concert est libre et gratuit. Prévoir votre siège si vous le souhaitez. En cas de météo capricieuse, nous n’avons de solution de replis, donc l’organisateur se réserve le droit d’annuler. .

Aux Prés Marais

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 7 70 03 79 84 frichard72@free.fr

English :

Zak and Fab take you into a world of world music, Afrobeat and reggae.

German :

Zak und Fab nehmen dich mit in eine Welt aus Worl Music, Afrobeat und Reggae.

Italiano :

Zak e Fab vi portano in un mondo di world music, afrobeat e reggae.

Espanol :

Zak y Fab te adentran en un mundo de músicas del mundo, afrobeat y reggae.

L’événement Concert Zag et Fab Loué a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Vallée de la Sarthe