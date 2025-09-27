Concert Zajigaï Marché des Sorinières Les Sorinières

Concert Zajigaï Marché des Sorinières Les Sorinières samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le trio de musique slave-tzigane Zajigaï prend possession de la place Simone Veil pour vous proposer une soirée joyeuse et mélodique. Un concert tout public et 100% gratuit.La musique tzigane slave trouve son chemin jusqu’à Paris dans les années 1920, portée par l’exode des Russes blancs fuyant la guerre civile. Elle est jouée dans les cabarets où ses mélodies résonnent jour et nuit entre les tables…C’est de cet univers que Zajigaï puise son inspiration. Animés par l’amour de la musique acoustique, du chant polyphonique et des rythmes effrénés, les trois musiciens mêlent leur 17 cordes pour tisser une musique qui touche le cœur, avec simplicité.Un trio festif, dansant, qui nous emporte dans la chaleur et la musicalité slave.

Marché des Sorinières Centre Les Sorinières 44840

https://www.ville-sorinieres.fr 02 40 13 00 00