Concert « Zaman Zaman » chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala

Concert « Zaman Zaman » chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala samedi 19 juillet 2025.

Concert « Zaman Zaman » chez Piccolo à Vabre-Tizac

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Zaman Zaman aime voir son public tourner, papillonner ou virevolter dans sa musique (World-Rock-Transe-Movie) !

Restauration à 20h, sur réservation. 7 .

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 50 59 62 76 ophicleide.piccolo@gmail.com

English :

Zaman Zaman loves to see his audience twirl, flutter and twirl in his music (World-Rock-Transe-Movie)!

German :

Zaman Zaman liebt es, wenn sich sein Publikum in seiner Musik (World-Rock-Transe-Movie) dreht, flattert oder tänzelt!

Italiano :

Zaman Zaman ama vedere il suo pubblico girare, svolazzare e volteggiare al ritmo della sua musica (World-Rock-Transe-Movie)!

Espanol :

A Zaman Zaman le encanta ver a su público girar, revolotear y dar vueltas al ritmo de su música (World-Rock-Transe-Movie)

L’événement Concert « Zaman Zaman » chez Piccolo à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)