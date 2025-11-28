Concert Zaz Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Concert Zaz Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 28 novembre 2025.

Marne

Concert Zaz Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Tout public

ZAZ s’est imposée sur la scène musicale depuis son succès fulgurant avec le titre « Je veux » en 2010.

Avec sa voix unique et son style mêlant pop, chanson française et jazz, elle a conquis le cœur de nombreux fans à travers lemonde.

Après 5 albums couronnés de succès et des tournées mémorables, ZAZ s’apprête à faire son grand retour sur scène en France en 2025.

Elle présentera un nouvel album, dont les premières notes commenceront à se révéler dans les prochaines semaines. Il sera l’âme de cette nouvelletournéeou l’on retrouvera la bête de scène, l’énergie et la voix extraordinaire de ZAZ. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 52 63 36 50

L'événement Concert Zaz Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-02-07