Concert ZE BUS Pineuilh samedi 20 septembre 2025.
Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde
Tarif : – –
Une belle soirée à ne pas manquer !
Concert « ZE-BUS » à 21h
Restauration et Buvette dès 19h30
Sur la place du Général de Gaulle (si pluie → salle des fêtes)
Gratuit .
Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07
