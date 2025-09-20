Concert ZE BUS Pineuilh

Concert ZE BUS Pineuilh samedi 20 septembre 2025.

Concert ZE BUS

Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Une belle soirée à ne pas manquer !

Concert « ZE-BUS » à 21h

Restauration et Buvette dès 19h30

Sur la place du Général de Gaulle (si pluie → salle des fêtes)

Gratuit .

Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07

English : Concert ZE BUS

German : Concert ZE BUS

Italiano :

Espanol : Concert ZE BUS

L’événement Concert ZE BUS Pineuilh a été mis à jour le 2025-08-04 par OT du Pays Foyen