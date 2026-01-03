Concert Zea Quartet + Ravage Club Carène Brest

Concert Zea Quartet + Ravage

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Zea Quartet

lLe quartet saisit le temps, l’étire, pousse les rythmes en cercles pulsants, tire les sons du sol et fait surgir les textes du bout des orteils. Avec In lichem fol beloften (Un corps plein de promesses), le frison, une langue germanique parlée par Arnold (membre du mythique groupe The Ex), se mût en outil prêt à envoûter les corps, chasser la douleur et mettre la mort en échec. Une cadence de percussions et de cordes, une transe minimale de guitare, violoncelle, clarinette et batterie.

Line-uP

Xavier Charles clarinette

Ineke Duivenvoorde batterie

Harald Austbø violoncelle

Arnold de Boer guitare et voix

Ravage

Trio intranquille formé en 2024 par Anthony Laguerre (batterie), Bastien Pelenc et Mathieu Werchowski (violons), il est animé par trois compositeurs-improvisateurs armés pour tous les terrains. Tantôt doom-electroacoustique, tantôt litanies libertaires Ravage choisit de cogner, frapper, scier, projeter le son dans l’espace ce qui ne l’empêche pas de revenir au calme, à l’attente et de se laisser imprégner de l’écho persistant des notes mourantes pour reprendre et partir encore.

Line-up

Bastien Pelenc violon électricité

Mathieu Werchowski violon électricité

Anthony Laguerre batterie

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h30.

Réservation recommandée. .

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Zea Quartet + Ravage

L’événement Concert Zea Quartet + Ravage Brest a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue