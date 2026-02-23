Concert Zec Tour des Médiathèques à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Concert Zec Tour des Médiathèques à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Concert Zec Tour des Médiathèques à Beaufort-en-Vallée

Le Zec Tour des médiathèques est de retour ! Imaginé par le Bibliopôle Maine-et-Loire, les Z’Eclectiques et trois médiathèques du Département, il invite des musiciens émergents à venir proposer des concerts entre les livres. Cette année, deux duos d’artistes proposeront une formule live inédite

– Primevere vous transporte dans sa nouvelle chanson française, entre émotions délicates et énergie communicative.

– Crenoka, en formule acoustique, réinvente sa pop électronique dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Sur réservation dans la limite des places disponibles .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert Zec Tour des Médiathèques in Beaufort-en-Vallée

L’événement Concert Zec Tour des Médiathèques à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert