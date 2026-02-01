Concert Zézé et Xabi

Parvis de la Mairie CAUTERETS Cauterets

2026-02-09 17:00:00

2026-02-09 19:00:00

2026-02-09

Zézé et Xabi est un duo artistique originaire du Pays Basque, connu pour sa musique du monde fusionnée avec des influences électro. Leur style musical mêle des éléments traditionnels et contemporains, créant un son hybride qui explore les rythmes et les sonorités du monde avec une touche électronique moderne. Le duo s’inspire des racines basques pour développer des compositions qui allient folklore local, influences mondiales et textures électroniques, offrant une expérience sonore dynamique et innovante. Actifs sur la scène culturelle, Zézé et Xabi se produisent dans divers contextes, comme des concerts en plein air, où leur musique invite à un voyage culturel et rythmique. Leur approche artistique contribue à enrichir le paysage de la musique du monde en France, en intégrant des éléments électroniques pour renouveler les traditions.

Gratuit.

Parvis de la Mairie CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

Zézé and Xabi are an artistic duo from the Basque Country, known for their world music fused with electro influences. Their musical style blends traditional and contemporary elements, creating a hybrid sound that explores world rhythms and sounds with a modern electronic touch. The duo draws inspiration from their Basque roots to develop compositions that combine local folklore, global influences and electronic textures, offering a dynamic and innovative sonic experience. Active on the cultural scene, Zézé and Xabi perform in a variety of contexts, such as open-air concerts, where their music invites a cultural and rhythmic journey. Their artistic approach contributes to enriching the world music landscape in France, integrating electronic elements to renew traditions.

