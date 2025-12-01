Concert Ziak + Kahra SMAC Paloma Nîmes
Concert Ziak + Kahra SMAC Paloma Nîmes vendredi 12 décembre 2025.
Concert Ziak + Kahra
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Concert Ziak + Kahra
.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
English :
Concert Ziak + Kahra
German :
Konzert Ziak + Kahra
Italiano :
Concerto Ziak + Kahra
Espanol :
Concierto Ziak + Kahra
L’événement Concert Ziak + Kahra Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes