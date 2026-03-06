Concert Ziako Lerné
Concert Ziako Lerné vendredi 6 mars 2026.
Concert Ziako
Le Château de Lerne Lerné Indre-et-Loire
Début : Vendredi 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez découvrir ZIAKO chanson Française, des textes réalistes, ciselés, positifs, festifs, pour une musique métissée !!! Sa musique est le fruit de ses rencontres et de ses voyages. De l’Asie, l’Afrique, au Moyen-Orient jusqu’en Amérique du Sud !!!
Le Château de Lerne Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Come and discover ZIAKO: French chanson, with realistic, chiselled, positive and festive lyrics, for a music that’s a crossbreed! Her music is the fruit of her encounters and travels. From Asia, Africa, the Middle East to South America!
