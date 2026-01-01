Concert Zikadoo cirque et carnaval

Espace des Rives du Doubs Doubs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Organisé par l’orchestre Zikadoo.

Un spectacle festif, coloré, plein d’énergie et de surprises !

Entrée libre. .

Espace des Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Zikadoo cirque et carnaval

L’événement Concert Zikadoo cirque et carnaval Doubs a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS