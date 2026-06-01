Chissey-sur-Loue

Concert Ziriab

Eglise Saint Christophe Chissey-sur-Loue Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Concert Ziriab

Composé de Lisa Meignin à la flûte et Gaspard Schlich à la guitare, Ziriab est un duo explosif, novateur, et hybride, dans le sens où il tire son inspiration dans les musiques traditionnelles qu’il mélange avec des modes de jeux modernes et contemporains, aboutissant sur un répertoire de compositions originales ou d’arrangements virtuoses et lyriques.

Désireux de marquer une véritable rupture avec le duo flûte & guitare traditionnel que l’on entend souvent dans un répertoire plus classique, Ziriab cherche à donner une nouvelle image à cette formation d’une grande complicité où flûte et guitare ne font qu’un.

Leur musique ? Un véritable cocktail explosif et détonnant de mille couleurs qui marie des influences classiques, traditionnelles et contemporaines à travers des compositions et arrangements originaux.

A la suite de leur passage au Conservatoire National Supérieur de Paris, ils remportent le Recrea International Music Competition après avoir été finalistes de plusieurs concours internationaux. Leur talent n’est pas passé inaperçu Mathias Duplessy, le célèbre guitariste du groupe Les Violons du Monde , leur a même dédié sa dernière composition, impactant leur croissance sur la scène musicale.

Le duo s’est dernièrement produit sur les ondes de France Musique, ainsi qu’à la Convention Internationale de la Flûte.

Horaires

20h .

Eglise Saint Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Ziriab

L’événement Concert Ziriab Chissey-sur-Loue a été mis à jour le 2026-06-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR