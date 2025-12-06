Concert ZOE Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Concert ZOE

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Ne manquez pas le concert exceptionnel du groupe ZOE, composé d’enfants du pays !

Une soirée festive et musicale qui promet de belles émotions !

.

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

English :

Don’t miss the exceptional concert by the group ZOE, made up of local children!

A festive evening of music and excitement!

German :

Verpassen Sie nicht das außergewöhnliche Konzert der Gruppe ZOE, die aus einheimischen Kindern besteht!

Ein festlicher und musikalischer Abend, der große Emotionen verspricht!

Italiano :

Non perdetevi l’eccezionale concerto del gruppo ZOE, composto da bambini del posto!

Una serata festosa di musica ed emozioni!

Espanol :

¡No se pierda el excepcional concierto del grupo ZOE, formado por niños de la localidad!

¡Una noche festiva de música y emoción!

L’événement Concert ZOE Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme