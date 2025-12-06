Concert ZOE Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
Concert ZOE Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 6 décembre 2025.
Concert ZOE
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Ne manquez pas le concert exceptionnel du groupe ZOE, composé d’enfants du pays !
Une soirée festive et musicale qui promet de belles émotions !
.
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com
English :
Don’t miss the exceptional concert by the group ZOE, made up of local children!
A festive evening of music and excitement!
German :
Verpassen Sie nicht das außergewöhnliche Konzert der Gruppe ZOE, die aus einheimischen Kindern besteht!
Ein festlicher und musikalischer Abend, der große Emotionen verspricht!
Italiano :
Non perdetevi l’eccezionale concerto del gruppo ZOE, composto da bambini del posto!
Una serata festosa di musica ed emozioni!
Espanol :
¡No se pierda el excepcional concierto del grupo ZOE, formado por niños de la localidad!
¡Una noche festiva de música y emoción!
L’événement Concert ZOE Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme