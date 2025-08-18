Concert Zoe Leigh Smith au Backstage Restaurant Le Backstage Capbreton

Concert Zoe Leigh Smith au Backstage Restaurant Le Backstage Capbreton lundi 18 août 2025.

Concert Zoe Leigh Smith au Backstage

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes

Gratuit

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-18

2025-08-18

Zoe Leigh Smith adoucit nos soirées avec un set guitare-voix tout en émotion. Des reprises en français et en anglais (sa langue maternelle) portées par des percussions délicates.

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50

English : Concert Zoe Leigh Smith au Backstage

Zoe Leigh Smith softens our evenings with an emotional guitar-vocals set. Her covers in French and English (her mother tongue) are supported by delicate percussion.

German : Concert Zoe Leigh Smith au Backstage

Zoe Leigh Smith versüßt uns die Abende mit einem gefühlvollen Gitarren- und Gesangsset. Coverversionen auf Französisch und Englisch (ihrer Muttersprache) werden von zarten Perkussionsinstrumenten getragen.

Italiano :

Zoe Leigh Smith addolcisce le serate con un emozionante set chitarra-voce. Le sue cover in francese e inglese (la sua lingua madre) sono supportate da delicate percussioni.

Espanol : Concert Zoe Leigh Smith au Backstage

Zoe Leigh Smith endulza las veladas con un emotivo conjunto de guitarra y voz. Sus versiones en francés e inglés (su lengua materna) se apoyan en una delicada percusión.

