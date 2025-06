CONCERT ZOÉ LE RELAIS DU PIC DU GAR Marignac 2 août 2025 19:00

Haute-Garonne

CONCERT ZOÉ LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Zoé, c’est une voie douce et groovy qui vous emmène à l’écouter et à chanter (soul, pop et jazz).

Ouvert à tous.

Réservation conseillée pour le repas. .

LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

English :

Zoé’s soft, groovy voice will have you listening and singing along (soul, pop and jazz).

German :

Zoé ist ein sanfter, grooviger Weg, der Sie zum Zuhören und Mitsingen einlädt (Soul, Pop und Jazz).

Italiano :

Zoé ha una voce morbida e groovy che vi farà ascoltare e cantare insieme a lei (soul, pop e jazz).

Espanol :

Zoé tiene una voz suave y groovy que te hará escuchar y cantar con ella (soul, pop y jazz).

L’événement CONCERT ZOÉ Marignac a été mis à jour le 2025-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE